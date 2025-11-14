Vendite diffuse a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

euro / dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Azimut

Enel

Terna

Banco BPM

BPER

Banca Popolare di Sondrio

Leonardo

Ferragamo

Moltiply Group

Avio

Rai Way

WIIT

(Teleborsa) -, in avvio di seduta, sulla scia dei cali registrati a Wall Street e i deboli dati cinesi su produzione e consumi. Sul sentiment degli investitori pesano i dubbi sulla politica della Fed, guardando alla riunione di dicembre e, le valutazioni dei colossi tecnologici USA, con alcuni operatori che sostengono possano aver raggiunto livelli da bolla.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,163. L'è sostanzialmente stabile su 4.176,3 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,61%.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +82 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.fiaccache mostra un decremento dello 0,63%, calo deciso perche segna un -1,07%, e discesa modesta perche cede un piccolo -0,53%. Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dello 0,89% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 46.917 punti.Tra lea grande capitalizzazione, andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,6%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,73%, all'indomani dei conti di bilancio.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,61%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,56%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,55%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,54%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,10%.tra i titoli del FTSE MidCap,raggiunge un +1,97%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,94%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,59%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,94%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,45%.