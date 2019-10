Milano prosegue gli scambi sui livelli precedenti

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -A pesare sui listini europeie il, due fattori che non giovano ad invogliare gli investitori agli acquisti.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,115. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.492,3 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 53,96 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,30%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,63%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 24.312 punti. Poco sotto la parità il(-0,31%), come il FTSE Italia Star (-0,4%).In luce sul listino milanese i comparti(+0,82%) e(+0,62%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,98%),(-1,98%) e(-1,90%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,22%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,78%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,75%.avanza dell'1,34%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,42%.Crolla, con una flessione del 3,26%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,59%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,37%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,79%),(+2,33%),(+1,48%) e(+1,41%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,94%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,93%.In caduta libera, che affonda del 2,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,58 punti percentuali.