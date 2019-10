Parmigiano Reggiano, GEMA inaugura il nuovo Magazzino Generale di Montese

Banco BPM

(Teleborsa) -, in provincia di Modena, per la custodia e la stagionatura del. Il polo è stato realizzato da(RE), partecipata da, partner da oltre 24 anni, con il quale riesce ad offrire condizioni finanziarie particolarmente vantaggiose ai suoi depositanti (fedi di deposito e note di pegno).Il nuovo magazzino è stato costruito nel cuore dell’Appennino modenese, in una conca naturale a 846 metri di altitudine, e si integra armoniosamente con il paesaggio naturale circostante, garantendo al tempo stesso lasecondo le rigorose, il quale richiede che il processo didegli animali, ladel latte e ladel formaggio, fino ad un minimo di 12 mesi, avvenga in"Gema garantisce il rispetto dei requisiti di stagionatura dettati dal Disciplinare di Produzione del formaggio Parmigiano Reggiano, applicando un processo di gestione pluricertificato, governato dalla certificazione sulla sicurezza alimentare di cui siamo unici detentori nella filiera di riferimento", ha confermato il Presidente di Gema,La realizzazione del complesso ha richiesto unper la gestione del Parmigiano Reggiano prodotto nelle zone montane delle province diLa struttura, che si avvale died attentamente formato, per gestire ledi Parmigiano Reggiano in deposito, è operativa da circa un anno, ha raggiuntototale ed ha registrato unaL'Amministratore delegato,, ha ricordato che la società "ha un'esperienza trentennale nella stagionatura del formaggio Parmigiano Reggiano nel Magazzino Generale di Castelnovo di Sotto (RE)" e che l'esigenza di una nuova struttura per la stagionatura in aree di montagna è sopraggiunta con "l’introduzione del nuovo Regolamento del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, che ha creato la Certificazione Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna".Presenti all'inaugurazione il presidente di Gema Magazzini Generali,, l’amministratore delegato, il responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica Banco BPM, il presidente della Regione Emilia Romagnai, il presidente della Provincia di Modena, il vice presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, il presidente di Unindustria Reggio Emilia, il presidente di Confindustria Emilia Area Centroe il sindaco di MonteseAl taglio del nastro è seguita la visita guidata al Magazzino Generale, il taglio di due forme di Parmigiano Reggiano con stagionatura di 30 mesi e 120 mesi e lo. Allestita anche unadedicata alla costruzione del magazzino ed alle fasi di cura e custodia delle forme di Parmigiano Reggiano affidate a Gema.Per dare il benvenuto a Gema presenti il Salumificio Vitali, la Consorteria dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Spilamberto e la Camera di Commercio di Modena con il Marchio Camerale “Patata di Montese”.