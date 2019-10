Zona Euro, aumenta il surplus delle partite correnti in agosto

(Teleborsa) - La bilancia delle partite correnti dell'Unione europea (EU-28), nel mese di agosto chiude con un, in aumento(dato rivisto da 20,6).E' quanto ha rilevato dalla, secondo cui la componente dei servizi ha evidenziato un bilancio positivo per 4 miliardi e quella dei beni per 28 miliardi, mentre la partita dei redditi evidenzia un avanzo di 7 miliardi. Il tutto è stato in parte controbilanciato dal deficit di 14 miliardi nei redditi secondari.