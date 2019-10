DigiTouch, tre nuovi clienti nel settore pharma

DigiTouch

(Teleborsa) - Nell'ambito della rivoluzione digitale che ha coinvolto anche il settore della salute, il Gruppo, PMI innovativa posizionata sul mercato come Full Digital Platform Company, ha ampliato il proprio portfolio clienti rafforzandosi nel settore pharma con l’ingresso di tre nuovi brand:Un anno fa ilha aggiornato le linee guida dando l’Autorizzazione a effettuare la pubblicità sanitaria per medicinali di automedicazione e medicinali senza obbligo di prescrizioni. Questa apertura - spiega DigiTouch in una nota - si è tradotta in un'opportunità sia per le aziende farmaceutiche che per i consumatori, che hanno oggi a disposizione numerose informazioni online in tema di salute, accessibili in tutte le fasi della loro vita e del loro percorso terapeutico.Si tratta di un mercato che in Italia nel 2017 ha investito in pubblicità 356,7 milioni di euro, nel 2018 +2,2% e nel primo semestre del 2019 è cresciuto ulteriormente (+0,3%) secondo le rilevazioni di. Fino ad oggi la percentuale degli investimenti in digital è stata marginale: il Gruppo stima circa il 5% e si aspetta che la percentuale di investimenti in digitale converga verso le medie di altri settori industriali (di circa il 30%) nel periodo 2020-2024.