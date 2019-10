Luxottica Group rinnova contratto di licenza con CHANEL

(Teleborsa) -rafforzano la loro partnership, rinnovando in anticipo l'accordo di licenza esclusivo per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione mondiale di occhiali da sole e da vista del marchio CHANEL.(dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027)."Negli ultimi vent'anni, CHANEL ha costruito una partnership molto solida e preziosa con Luxottica - ha commentato, Presidente della divisione Moda di CHANEL e di CHANEL SAS - . Insieme abbiamo creato una linea di prodotti straordinari, unendo la Creazione CHANEL all'expertise e alle capacità produttive di Luxottica. Siamo convinti che gli occhiali CHANEL continueranno a essere uno degli accessori moda più desiderabili grazie al know-how innovativo di Luxottica in grado di esaltare la Creazione CHANEL, nonché grazie all’ulteriore valorizzazione della Client experience che porteremo avanti nei prossimi anni. Siamo davvero felici di continuare questa storia di successo con Luxottica".Soddisfatto, Presidente Esecutivo di Luxottica: "In questi vent'anni insieme, Luxottica e CHANEL hanno dato forma all'idea stessa di occhiale di lusso, con prodotti altamente esclusivi e iconici, sin dal lancio della prima collezione Eyewear CHANEL nel 1999. Siamo orgogliosi e grati per questa collaborazione che ha portato successo e soddisfazione reciproca".