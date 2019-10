Acea, a Roma la mostra per i 110 anni

(Teleborsa) - Una. Apre domani "", esposizione promossa da Acea e ospitata ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini di Roma Capitale, per raccontare il legame tra l'azienda e la Capitale.Due realtà per una storia unica, iniziata 110 anni fa, quando, per volontà popolare e grazie alla lungimiranza del Sindaco Ernesto Nathan e dell'allora Assessore al tecnologico, Giovanni Montemartini, nacque la Aem, Azienda Elettrica Municipale, poi diventata Acea.L'esposizione, aperta al pubblico fino al 26 gennaio, è, tra cui spiccano quelle dedicate alle, e quella dedicata all', con i numerosi interventi che si sono succeduti negli anni.Nel percorso espositivo, inoltre, saranno inseriti due focus:, e l'altro proprio sul luogo che ospita la mostra, la, oggi sede del Museo Centrale Montemartini.L'affascinante storia del sito industriale, iniziata nel 1912 con la posa della prima pietra della Centrale Termoelettrica allora denominata San Paolo, giunge fino agli anni '90 del secolo scorso quando l'edificio viene scelto per esporre reperti e opere d'arte antica delle collezioni dei Musei Capitolini.- ha dichiarato l'amministratore delegato,-. Un impegno che è diventato oggi ricerca di un percorso industriale sempre più sostenibile. Non è un caso, infatti, se Acea,: le azioni di tutela della risorsa idrica e la seconda linea del Peschiera, l'accento sull'economia circolare, la gestione della transizione energetica e la forte spinta all'innovazione, sono tutti fattori su cui l'azienda sta puntando e che hanno l'obiettivo concreto di soddisfare i bisogni energetici di una metropoli in costante evoluzione".