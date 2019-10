Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

S&P-500

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Stabile sulla piazza di New York l'Gli investitori si mostrano cauti in attesa di sviluppi sulla Brexit e suiNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,112. Lieve aumento dell', che sale a 1.493,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,21%, a 55,14 dollari per barile dopo l' inaspettato calo delle scorte settimanali di greggio negli Stati Uniti Lopeggiora, toccando i +133 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,93%.timidamente positiva, che registra una plusvalenza dello 0,34%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,69%, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità.; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 24.342 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,61%, come il FTSE Italia Star (-0,8%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+0,82%),(+0,74%) e(+0,68%).Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,37%),(-2,09%) e(-1,90%).Tra lea grande capitalizzazione, buona performance per, che cresce dell'1,33%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,95%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,85%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,82%.I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,84%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,73%.Sensibili perdite per, in calo del 2,37%.In apnea, che arretra del 2,36%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,80%) dopo l' offerta di La Verità per 5 testate (+2,70%),(+1,89%) e(+1,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, -4,91%, nonostante il fatturato in crescita Tonfo di, che mostra una caduta del 4,86%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,33%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,09%.