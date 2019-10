Forum Euroasiatico, Micillo (Intesa Sanpaolo): piano d'impresa da 2,8 miliardi in ottica digital

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "In risposta all'evoluzione del mercato,con una infrastruttura digitale all'avanguardia di circa 2,8 miliardi di investimenti”. Lo ha detto oggi, al Forum Eurasiatico di Verona, l’"L’obiettivo – ha aggiunto - èper orientarli sempre di più alla costruzione di relazioni digitali frictionless con la Banca. Il piano d’impresa 2018-2021 – ha concluso il manager - fa leva anche sul coinvolgimento attivo e sulla valorizzazione di circa 6.650 persone che saranno formate o riconvertite verso attività ad alto valore aggiunto".Il XII Forum Economico Eurasiatico dell’Associazione Conoscere Eurasia è organizzato con Roscongress e Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, in collaborazione con Association of European Businesses e RSPP (Unione industriali e imprenditori della Russia).: Intesa Sanpaolo, Rosneft, Gazprombank, Credit Bank of Moscow, Region, Group of Companies, Lex Systems. Sponsor principali: Banca Intesa Russia, Pirelli, Coeclerici, Assicurazioni Generali, Accenture, Mercantile & Maritime Energy e con il sostegno di ITTN, International Technology Transfer Network.