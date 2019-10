Imprese: Eni al top tra i gruppi industriali italiani

(Teleborsa) - Ildegli ultimi due anni (barile in dollari: +30,9% nel 2018 e +24,2% nel 2017) fa balzare, con una(da 66,9 a 75,8 miliardi di euro). Segue(+0,6% da 72,7 a 73,1 miliardi) che rimane(8,6 miliardi), seguita sempre da Eni (7,5 miliardi).È il dato che emerge da unoche vede unaL'indagine Mediobanca riguarda la riclassifica a fine 2018 e fine 2017 di 3.452 bilanci forniti da 2.577 imprese dell'industria e dei servizi (da 50 milioni di fatturato):(2014-2015), uscita perché trasferitasi in Olanda.Consolida la(società pubblica di compravendita di energia elettrica), con vendite per 32,3 miliardi, davanti a(-4,8%) e un fatturato sul mercato italiano in calo del 5,5% (estero -4,3%).Segueche perde un 3,3% su base omogenea a 18,7 miliardi (-11% il fatturato estero, principalmente per la svalutazione del real brasiliano di circa il 20% rispetto al 2017).(12,6 miliardi, +1,8% su base omogenea) stabile in sesta posizione, è seconda per debiti con 48 miliardi (+155,2%), acquisito il gruppo Albertis, e precede(12,2 miliardi, +4,3% su base omogenea).La dimensione raggiunta dal gruppo: 31.000 dipendenti, 11 miliardi di euro di ricavi, oltre 7 miliardi di euro di Ebitda, di cui circa il 30% riconducibile ad Autostrade per l'Italia., seconda per dipendenti, a quota 82.944 (+11,4%) sale incon ricavi in crescita a 11,6 miliardi, principalmente per il consolidamento di Anas, seguita dalla(10,3 miliardi, +34,6% su base omogenea, da imputare sostanzialmente all'andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi) e dacon 10,1 miliardi, +1% su base omogenea.Completano la classifica(11esima a +7,1% a 9,5 miliardi) davanti a(9,2 miliardi) e(con vendite a 8,9 miliardi);, seguita da. Nella top 20 troviamo(17esima con 6,69 mld grazie al consolidamento di Italiana Petroli (ex joint venture tra la famiglia Garrone e Total France),(18esima con 6,68 miliardi, +15,4%) e(19esima 6,3 miliardi di vendite". Chiude la Top20(dalla 17/a con 6,2 miliardi di ricavi, +0,3% su base omogenea).Tra le banche,, in base al totale attivo tangibile 2018 (828 miliardi, -0,7%), davanti a(778,6 miliardi, -1,3%) e(370 miliardi, +0,7%): nella top 10 seguono in ordine di classifica(159,2 miliardi, -0,5%),(130,3 miliardi, -6,2%),(123,6 miliardi, -1,6%),(81 miliardi, +2,8%),(71,6 miliardi, +2,4%),(70,2 miliardi, +0,9%), e(61,8 miliardi, -4,5%).