Wall Street a prova di fiducia

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori che resta concentrata sulle trimestrali. Sul fronte macro, è prevista la diffusione dellasecondo il sondaggio dell'università del Michigan.Sul versante societario attenzione adche ha annunciato una trimestrale deludente e paga dazio in avvio con un calo di oltre 3 punti percentuali. Intel, invece, festeggia con un +5% i conti del trimestre nel complesso positivi, anche se il business si è mosso a due velocità: da un lato la redditività dei data center, dall'altro il più obsoleto settore dei PC.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,09%; sulla stessa linea, resta piatto lo, con le quotazioni che si posizionano a 3.005,99 punti. Leggermente negativo il(-0,31%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,12%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Il settore, con il suo -1,30%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,69%),(+1,40%),(+0,60%) e(+0,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,17%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,59%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,56%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Tra i(+5,69%),(+5,11%),(+2,54%) e(+2,51%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,03%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,12%.Sensibili perdite per, in calo del 3,79%.Calo deciso per, che segna un -1,7%.