Newlat Food, tutto pronto per il debutto sul segmento Star. Prezzo offerta 5,80 euro

(Teleborsa) -, il gruppo che opera nel settore agro-alimentare italiano e europeo, debutta domani, 29 ottobre, sul segmento star di Borsa Italiana.La società ha concluso con successo il collocamento istituzionale conoltre a 1.270.000 azioni (su complessive massime 1.850.000 azioni) oggetto dell'opzione "greenshoe".Il. Sono 8.446.000 le azioni ad investitori qualificati in Italia e 5.524.000 ad investitori istituzionali all'estero.Alla data di inizio delle negoziazioni ladella società, calcolata sulla base del prezzo di offerta e senza tenere conto dell'esercizio dell'opzione greenshoe, sarà pari ad 230 milioni di euro.Le azioni Newlat - spiega Equita, che ha assistito la società per il debutto in Borsa - sono state collocate a più di 60 investitori istituzionali, per il 60% italiani e per il 40% esteri.