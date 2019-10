Giglio Group paga dazio con i risultati

Giglio Group

FTSE Italia All-Share

(Teleborsa) - Tratta in ribasso il titolo, mostrando un calo del 3,19% sui valori precedenti.La società ha annunciato di aver realizzato, nei primi nove mesi del 2019, una perdita netta pari a 2,9 milioni euro (-0,6 milioni euro nello stesso periodo dello scorso anno).La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,667 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,777 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,603.