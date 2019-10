FCA ci prova con Peugeot. Confronto per possibile fusione

FCA

(Teleborsa) - Si riapre il dossiercon le alleanze francesi, stavolta con il gruppo transalpinoDopo mesi di silenzi e, sfumate le nozze con Renault , il gruppo automobilistico guidato da Mike Manley corteggia i francesi di Peugeot-Citroen. Dalla fusione nascerebbe unFiat Chrysler e il gruppo francese PSA, che possiede i marchi Peugeot e Citroen, stanno avendo "colloqui" per una "potenziale aggregazione". Lo scrive il Wall Street Journal, citando persone vicine al dossier. L'eventuale accordo tra le due società - scrive ancora il quotidiano finanziario - "potrebbe creare un gigante dell'auto transoceanico da 50 miliardi di dollari". Una possibilità che si sta discutendo - spiega il giornale di New York - è una. L'Amministratore Delegato di PSA,, prenderebbe la guida del nuovo gruppo post-aggregazione mentre la presidenza andrebbe a, attuale Presidente di FCA.Per oggi pomeriggio è convocato il CdA di Psa in via straordinaria per esaminare il progetto.Il mercato americano, intanto, ha apprezzato l'idea delle potenziali nozze:percentuali."A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra Groupe PSA e il Gruppo FCA,. FCA non ha al momento altro da aggiungere".