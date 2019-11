FCA in pole nel FTSE MIB, Equita alza target price

Fiat Chrysler

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,81%.A fare da assist alle azioni, oltre all'annunciata fusione con Peugeot, Gruppo PSA , la scorsa settimana, contribuisce la decisione degli analisti di Equita di alzare il prezzo obiettivo a 17,10 euro dai 14,50 precedenti. Confermato il giudizio "buy".Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +22,75%, rispetto a +2,63% del).Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 14,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 14,21. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 15,45.