FS italiane, nuova linea Napoli-Bari premiata a Singapore per progetto Bim

(Teleborsa) -. Ottenuto nell'ambito della(categoria "Ferrovie e Trasporti"), il riconoscimento arriva, in particolare, per l'aver applicato per la prima volta laNell'ambito dell'appuntamento internazionale organizzato da(azienda di sviluppo di software digitali per la progettazione e gestione delle opere infrastrutturali), – che ha visto l'adesione di oltre 440 società d'ingegneria provenienti da più di 60 Paesi del mondo – il progetto si è qualificato fra i 54 finalisti del concorso su oltre 570 elaborati.La società d'ingegneria di FS Italiane ha ricevuto anche il pLadi cui Rete Ferroviaria Italiana è committente, ha unRientra tra quelle inserite nella legge "Sblocca Italia" e fa parte del Corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo.Già nel 2023 è previsto l'avvio del nuovo collegamento diretto Napoli - Bari.