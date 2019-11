Mercato americano positivo. Dow sui massimi

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

finanziario

informatica

Walgreens Boots Alliance

Chevron

Nike

Intel

McDonald's

Verizon Communication

Xilinx

Baidu

Micron Technology

Texas Instruments

SBA Communications

Activision Blizzard

Starbucks

(Teleborsa) -sui progressi nelle. Il segretario al Commercio statunitense, ha dichiarato che le licenze che permetteranno alle aziende americane di vendere i loro prodotti al gigante cinese delle tlc,saranno concesse "molto presto". Aumentano dunque le aspettative di un accordo commerciale tra i due Paesi, in "guerra" ormai da ben 16 mesi.Nuovi massimi per l'indiceche sta mettendo a segno un +0,48%; sulla stessa linea, l'avanzando a 3.082,75 punti. Buona la prestazione del(+0,71%), come l'S&P 100 (0,6%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,45%),(+0,77%) e(+0,68%).Al top tra i(+2,44%),(+1,62%),(+1,31%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-2,44% dopo il licenziamento del CEO Easterbrook per una relazione con una dipendente Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,86%.Tra i(+3,70%),(+2,96%),(+2,48%) e(+2,19%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-1,86%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,13%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,79%.