Intesa Sanpaolo, Messina: "Performance eccellente, miglior utile nove mesi dal 2008"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - ". Nei primi nove mesi abbiamo avuto una performance eccellente". Lo ha detto il, in conference call con gli analisti finanziari per illustrare i risultati finanziari dei primi nove mesi dell'anno . "Abbiamo conseguiti questi risultati - ha aggiunto - in un contesto operativo davvero sfidante con un PIL praticamente piatto e con uno spread che è iniziato a scendere solo dopo il primo semestre".dei primi nove mesi del 2019: l'utile netto dei primi nove mesi dell'anno, pari a 3,31 miliardi, è il miglior risultato per i primi nove mesi dal 2008 grazie ad una solida performance nelle attività core: abbiamo già raggiunto l'82% del risultato netto dell'intero 2018" - ha continuato Messina - . "Anche nell'ultimo dei tre trimestri i risultati sono ottimi:, mentre le commissioni sono le migliori di sempre per un terzo trimestre".