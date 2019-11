La borsa di New York chiude sui massimi

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,42% a 27.462,11 punti fermandosi sui massimi storici; sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 3.078,27 punti. Leggermente positivo il(+0,61%), come l'S&P 100 (0,5%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+3,15%),(+1,20%) e(+0,89%). Nel listino, i settori(-1,28%) e(-0,94%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,63%),(+3,96%),(+3,56%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,88%.Affonda, con un ribasso del 2,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,25%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,76%),(+4,24%),(+4,11%) e(+3,90%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,48%.Crolla, con una flessione del 3,39%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,32%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,93%.