Mercato americano positivo

(Teleborsa) - Prosegue in cauto rialzo la borsa di Wall Street mentre tra gli investitori aumentano le speranze sul raggiungimento di un accordo commerciale tra Washington e Pechino.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,21%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 3.077,78 punti. Pressoché invariato il(+0,17%), come l'S&P 100 (0,1%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,82%) e(-0,42%).Tra i(+2,33%),(+1,81%),(+1,33%) e(+1,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,56%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,00%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+9,44%),(+6,02%),(+3,79%) e(+3,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,67%.In apnea, che arretra del 3,42%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,33%.