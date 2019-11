Unicredit sottoscrive minibond da 1,5 milioni di euro di Planetel

UniCredit

(Teleborsa) -ha interamentedi euro emesso da, azienda di Treviolo (Bergamo) operante nel settore delle tlc.Il prestito obbligazionario, cone unaindicizzata all’Euribor, è destinato ail gruppo industriale nel suo percorso di, nell’ambito di un programma diben definito e funzionale al continuo miglioramento del proprio posizionamento di mercato.Planetel, èe offrea 360°, dedicando offerte mirate alle medie e grandi aziende, SOHO, professionisti ed utenti residenziali su tutto il territorio nazionale. Alcune recenti acquisizioni di società lombarde attive nel mercato della connettività a banda larga e dei servizi web ha completato il portafoglio d’offerta e rafforzato il suo. Nel 2015 la società ha avviato un progetto per lain diversi comuni delle, con l’intento di offrire alle imprese ed alle famiglie i servizi di accesso ad internet in banda ultralarga. Ifuturi prevedonoin aree a forte concentrazione industriale, commerciale e residenziale."L'operazione finalizzata con Planetel - ha commentato, Regional Manager Lombardia di UniCredit - esprime la volontà della nostra Banca di essere partner di riferimento per le realtà del nostro territorio. Oltre alle forme di finanziamento tradizionali, infatti, proponiamo i minibond, che costituiscono uno degli strumenti di finanza alternativa a cui fanno ricorso, con sempre maggiore frequenza, realtà imprenditoriali di piccola-media dimensione estremamente dinamiche e innovative come Planete"."Ringrazio UniCredit per l'assistenza fornitaci nell’emissione del prestito obbligazionario, interamente sottoscritto da Unicredit stessa – spiega Bruno Pianetti, Amministratore delegato di Planetel -. Ritengo che il minibond sia per le imprese uno degli strumenti di finanziamento maggiormente innovativi oggi presenti sul mercato".