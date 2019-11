Wall Street ritraccia dai massimi

Dow Jones

NetApp

(Teleborsa) - Si muove con cautela e sotto i massimi raggiunti nella sessione odierna, la borsa di Wall Street. A pesare sul sentiment degli investitori sono indiscrezioni su un possibile slittamento, a dicembre, della firma del mini accordo commerciale fra Stati Uniti e Cina.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.450,33 punti; sulla stessa linea, incolore lo, che continua la seduta a 3.069,69 punti, sui livelli della vigilia. Poco sotto la parità il(-0,44%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,16%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,40%) e(-0,55%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,88%),(+0,84%),(+0,81%) e(+0,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,07%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,28 punti percentuali.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,42%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,38%.Al top tra i, si posizionano(+1,91%),(+1,72%),(+1,55%) e(+1,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,37%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,12%.Sensibili perdite per, in calo del 2,86%.In apnea, che arretra del 2,39%.