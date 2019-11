LU-VE avvia produzione stabilimenti Cina e Polonia

LU-VE

(Teleborsa) -ha dato via all'attività produttiva nei nuovi stabilimenti in Cina e in Polonia, costruiti nell'ambito di un piano di sviluppo internazionale che punta sui mercati con forte potenziale di crescita in Asia ed Europa.(Cina centromeridionale),– il doppio rispetto al precedente sito di Changshu (Area di Shanghai) – dei 19.000 totali, sfruttando una riduzione dei costi di affitto, un efficientamento dei processi produttivi e una maggiore vicinanza ai principali clienti in Cina.L’espansione di LU-VE prosegue anche in Europa e in particolare: recentemente è statadedicati alla produzione sui 60.000 totali del terreno, acquistato a maggio 2017 nel parco economico di Gliwice.