Investimenti, Consob: "Risparmi delle famiglie in calo. Cresce sfiducia"

(Teleborsa) - Meno risparmi, un calo degli investimenti e una scarsa fiducia nel sistema finanziario. Questo il quadro che emerge dal, in lieve calo rispetto all'anno precedente quando il dato si attestava al 33%. Una percentuale che si alza ali mentresoprattutto perché le spese assorbono tutte le entrate famigliari.La– si legge nel Rapporto – rappresenta ilseguita dalla mancanza di fiducia nel sistema finanziario.a fronte di una crescita delle attività reali del 2,7% e una diminuzione delle passività pari allo 0,7%. Nel complesso, la ricchezza netta in rapporto al reddito disponibile rimane superiore al dato dell'Eurozona (rispettivamente, 8,2 e 7,7 a fine 2018), mentrecirca, sebbene in lieve crescita per la prima volta dal 2014, continua a essere inferiore al valore registrato nell'area euro. Si conferma inoltre laa fine 2018 pari rispettivamente al 40% e al 60%. A fine 2018,. Lo Studio rileva comeo a un gestore che consulta anche per monitorare il proprio portafoglio. Gli altri, invece, rientrano nell'ampia sfera del "fai-da-te" che il rapporto Consob divide in due gruppi: un 40% che decide in autonomia e un altro 40% che si affida ai consigli di amici e parenti, a volte attivi nel settore della finanza, ossia alla cosiddetta consulenza informale. Chi si affida al consulente – sottolinea la ricerca – stabilisce una relazione solida e solo il 18% dichiara di averlo cambiato in quanto insoddisfatto dal servizio. Le raccomandazioni ricevute vengono seguite nel 60% dei casi, meno del 20% si documenta consultando fonti informative alternative e meno del 5% chiede sempre una seconda opinione ad altro esperto.Dallo studio emergono, inoltre,(composto da 3.056 persone) intervistato dalla Consob mentre(inflazione, relazione rischio-rendimento, diversificazione, caratteristiche dei mutui, interesse composto) e di quelle avanzate (riferite ai titoli obbligazionari)". Solo il 12% degli italiani intervistati – continua il Rapporto Consob – mostra padronanza di 4 dei 7 concetti presentati, mentre esclusivamente il 2% definisce correttamente tutte le nozioni. Sulla consapevolezza del proprio livello di conoscenze finanziarie, poi, "in media il 34% del campione mostra un disallineamento fra conoscenze reali e conoscenze percepite che si traduce in una sovrastima nel 14% dei casi e in una sottostima nel restante 20%", spiega Consob. Il divario tra conoscenze reali e valutazione ex post (ossia successiva alla verifica puntuale delle nozioni prima menzionate) mostra invece una sovrastima della propria cultura finanziaria nel 28% dei casi. Gli intervistati si connotano anche per un basso livello di capacità matematiche di base (numeracy), come si evince dal fatto che il 54% del campione non sia in grado di eseguire un semplice calcolo percentuale.