Borse europee e Milano in retromarcia a metà giornata

Euro / Dollaro USA

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

telecomunicazioni

petroliferi

BPER

Moncler

Telecom Italia

BI Banca

Saipem

(Teleborsa) -, che confermano grande prudenza nell'imminenza della riapertura delle trattazioni a Wall Street. I segnali di debolezza giunti dall'Asia hanno depresso il sentiment degli operatori europei, che non si sbilanciano, anche per effetto di qualche preoccupazione sul fronte economico L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18%. Lopeggiora, toccando i +150 punti base, con un aumento di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all'1,23%.resta debole, che registra una flessione dello 0,43%, si conferma più sacrificata la borsa di, che scende dell'1,18%, incolore, che non registra variazioni significative., si muove sotto la parità il, che scende a 23.454 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%. Tra i settori peggiori(-1,29%) e(-0,73%).Tra lea grande capitalizzazione, emerge(+2,2%).La peggiore si conferma, che cede l'1,83%.scende dell'1,78% a causa di realizzi.In calo, che segna un -1,38%.Debole, che cede l'1,22%, nonostante l'importante partnership siglata con Daewoo Spicca il volo Salini Impregilo (+4,16%) che è stata inclusa nella shortlist per i lavori autostradali in Australia