Stabile la Borsa di New York

(Teleborsa) -. Attesa, questa volta in calendario per domani, anche l'audizione in Parlamento di Jerome Powell, numero uno della Federal Reserve.Ilal momento è sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.732,61 punti, mentre, al contrario, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,34%, portandosi a 3.097,42 punti. Guadagni frazionali per il(+0,49%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,81%),(+0,50%) e(+0,49%).del Dow Jones,(+1,40%),(+1,34%),(+0,91%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+3,70%),(+3,13%),(+2,47%) e(+2,44%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,11%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,16%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.