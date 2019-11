Wall Street cauta guarda a Trump e Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street con gli investitori cauti in attesa delche, durante l’Economic Club di New York, potrebbe fornire nuove indicazioni sul fronte dazi. Occhi puntati anche sull'audizione in Parlamento domani, delQuasi conclusa la stagione delle trimestrali il focus dei mercati torna a concentrarsi sulle questioni commerciali.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 27.677,41 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo, che continua la giornata a 3.089,35 punti. Sui livelli della vigilia il(+0,17%), come l'S&P 100 (0,0%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il compartoAl top tra i(+0,60%) e(+0,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,05%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,76%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.Tra i(+3,80%),(+1,89%),(+1,88%) e(+1,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,45%.Calo deciso per, che segna un -1,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,29%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,19%.