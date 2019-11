L’Aeroporto di Cuneo cambia denominazione

(Teleborsa) -cambierà denominazione e assumerà quella di. Lo comunica in una nota la società di gestione Geac, che sottolinea “l’obiettivo di dare una più forte connotazione territoriale allo scalo, privilegiata porta di accesso al territorio Unesco delle Langhe e Roero”.“Il cambio del nome – dichiara, presidente GEAC - riassume l’intento e la strategia che stiamo portando avanti verso una maggiore integrazione con il territorio, per farlo crescere muovendoci e promuovendoci in modo coeso verso il mondo. È anche una risposta alle sollecitazioni che abbiamo ricevuto dai vari attori del nostro turismo”. Il cambio nome fa seguito all’iniziativa congiunta di VisitPiemonte e Aeroporto di Cuneo, nell’ambito delle attività di cross-promotion previste dal Protocollo d’intesa siglato per rafforzare la ‘destinazione Piemonte’ in Italia e all’estero.