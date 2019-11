Prevalgono le vendite sulle borse europee

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

materie prime

automotive

chimico

Diasorin

BPER

Moncler

Hera

Ferragamo

Fiat Chrysler

Saipem

CNH Industrial

Reply

Credito Valtellinese

Illimity Bank

Anima Holding

doValue

Tinexta

Piaggio

Brembo

(Teleborsa) -. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,01%.Leggera crescita dell', che sale a quota 1,108. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.471,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,78%, scendendo fino a 56,69 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +153 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell'1,19%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,26%, sostanzialmente invariata, che riporta un moderato +0,07%, resta vicino alla parità(-0,16%).; sulla stessa linea il, che retrocede a 25.526 punti. Poco sotto la parità il(-0,64%); invariato il(-0,17%).Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-2,14%),(-1,91%) e(-1,62%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,26%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,21%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,77%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,75%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,13%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,82%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,72%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,69%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,71%),(+2,68%),(+2,05%) e(+1,85%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su-8,36%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,54%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,09%.Affonda, con un ribasso del 2,59%.