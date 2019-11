Wall Street sui livelli della vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.004,89 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità loa 3.122,73 punti. Senza direzione il(+0,18%), come l'S&P 100 (0,1%).In una giornata priva di dati macroeconomici rilevanti, l'attenzione resta puntata sulle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina.(+0,61%) e(+0,54%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,48%) e(-0,46%).Tra i(+2,41%),(+1,80%),(+1,22%) e(+1,09%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su-1,68%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,38%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Tra i(+4,20%),(+2,99%),(+2,69%) e(+2,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su-2,34%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,71%.