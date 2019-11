Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

sanitario

energia

beni di consumo secondari

Visa

IBM

Walt Disney

Travelers Company

Home Depot

DOW

Chevron

Nike

Tesla Motors

Biogen

Broadcom

Altera

Bed Bath & Beyond

Western Digital

Qualcomm

Dish Network

(Teleborsa) -Pesa ancora l'incertezza sull'epilogo delle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina visto che, nonostante le dichiarazioni positive provenienti dai protagonisti della faida, non risulta avverarsi ancora nulla di concreto sul fronte della firma.Ilche lima lo 0,32%, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 3.121,82 punti. Pressoché invariato il(+0,18%), come l'S&P 100 (-0,1%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Nel listino, i settori(-0,95%) e(-0,67%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,24%),(+0,78%),(+0,75%) e(+0,72%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,69%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,00%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.(+2,62%),(+2,41%),(+2,37%) e(+2,35%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,20%.In apnea, che arretra del 4,04%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,27%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,91%.