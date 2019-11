Al via Altagamma Club China, a Shanghai progetto per rafforzare i rapporti fra Italia e Cina

(Teleborsa) - Il progetto dia si espande con l'. Realizzato nele nell'Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, l'Altagamma Club China mira a rafforzare i rapporti economici, politici e sociali fra i due Paesi, in partnership con il(MAECI) e con la capillare rete diplomatica italiana.L'iniziativa, informa una nota, rientra nell'. L'Altagamma Club China riunirà in un tavolo di lavoro gli esponenti delle migliori aziende italiane per identificare progetti congiunti e nuove opportunità di narrazione delle imprese di alta gamma., sarà il coordinatore dell'Altagamma Club China in stretto rapporto con la rete diplomatico-consolare italiana in Cina e cone coordinatore del progetto per Altagamma a livello internazionale.Secondo, "dopo il lancio nel 2018 del primo Club in Olanda, la Cina era un passaggio obbligato per l'espansione del progetto degli Altagamma Club. Il mercato interno cinese del luxury è in poderosa crescita con un valore che si prevede toccherà glie già oggi un consumatore su tre è di nazionalità cinese per il settore dell'alto di gamma. Rafforzare le nostre relazioni dirette sul territorio sarà sempre più strategico per le imprese italiane e l'Altagamma Club China opererà con questo specifico obiettivo"., dichiara: "L'alta qualità rappresenta un tratto costante ed imprescindibile del Made in Italy. In un contesto internazionale sempre più competitivo, le produzioni ad elevato valore aggiunto, espressione diretta del saper fare delle nostre imprese, devono essere al centro dell'impegno del Governo. Nel mondo esiste una crescente domanda di Italia e di alta qualità italiana alla quale dobbiamo guardare con grande fiducia per la crescita del nostro settore manifatturiero"."Sono", dice Lelio Gavazza, Executive Vice President Sales and Retail di Bulgari e Coordinatore Generale degli Altagamma Club. "Fra queste - prosegue - il monitoring dei cambiamenti nelle tendenze turistiche in Cina, fondamentali per il mercato del lusso; l'organizzazione di eventi incentrati sullo stile italiano; la cooperazione con scuole e università di design e l'attivazione di esperienze di viaggio in Italia per i luxury chinese traveller".