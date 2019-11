Wall Street apre sottotono, focus sui retail

Urban Outfitters

(Teleborsa) -, che apre in leggero ribasso le contrattazioni odierne, risentendo dellee di un diffuso malumore degli operatori. C'è da dire che il mercato americano risente anche didopo aver toccato nuovi record.: il dato sulle richieste settimanali di mutuo , in calo, sarà seguito solo dalle statistiche dell'EIA sulleSul fronte societario va segnalato ancora il: deludementre sorprende in positivo la catenaA New York, l'indicesi attesta a 27.872 punti (-0,22%); sulla stessa linea lo, che si posiziona a 3.115 punti (-0,16%). In lieve ribasso il(-0,28%). Forte nervosismo e perdite generalizzate sin tutti i settori dell'S&P 500 , in particolare nel comparto, che riporta una flessione dello 0,51%.del Dow Jones,(+0,83%),(+0,78%) e(+0,52%).Fra i più forti ribassi si segnala, che apre la seduta con -0,97%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,73%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,72%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.Tra i(+1,56%),(+1,45%),(+1,41%) e(+1,10%).Le più forti vendite su, che segna un -2,48%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,24%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,12%.