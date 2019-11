Debole il mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

energia

utilities

materiali

telecomunicazioni

beni industriali

Boeing

Johnson & Johnson

Procter & Gamble

Merck & Co

Home Depot

3M

Pfizer

DOW

Western Digital

Nvidia

Activision Blizzard

Electronic Arts

American Airlines

Analog Devices

Qualcomm

NetApp

(Teleborsa) -, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,40%; sulla stessa linea, depressa nel finale lo, che chiude sotto i livelli della vigilia a 3.108,46 punti. Poco sotto la parità il(-0,66%), come l'S&P 100 (-0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,04%) e(+0,63%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,18%),(-0,79%) e(-0,75%).Tra i(+1,05%),(+0,85%),(+0,73%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,23%.scende dell'1,74%.Calo deciso per, che segna un -1,73%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,39%.Al top tra i, si posizionano(+2,06%),(+1,53%),(+1,51%) e(+1,48%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,62%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,80%.Sensibili perdite per, in calo del 2,66%.In apnea, che arretra del 2,32%.