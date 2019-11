Intesa e Confagricoltura a sostegno delle imprese italiane

(Teleborsa) -per legrazie a unche dà agli associati la possibilità di avere strutture e consulenze ad hoc.È una delle novità previste dall'accordo firmato oggi da, presidente di Confagricoltura e per Intesa Sanpaolo da, responsabile della Direzione Sales & Marketing Imprese Banca dei Territori e Andrea Lecce, responsabile della Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail Banca dei Territori.L'intesa ha come obiettivoPer questo, il, costituita da specialisti su tutto il territorio nazionale in grado di accompagnarli nei loro progetti e nelle procedure di accesso ai fondi PSR (Programmi di sviluppo rurale) e alla contribuzione PAC (Politica agricola comune) e avvierà un percorso per semplificare le procedure di accesso al credito.In particolar modo verranno, sarannodelle diverse filiere agroalimentari, a cominciare dal settore vitivinicolo, accompagnando le imprese nei processi di, sostenendo l'mettendo a disposizione un portale che promuove le eccellenze del made in Italy e con unada attuare attraverso una innovativa piattaforma di e-learning (Skills4Agri) dedicata agli associati.Inoltre, verràmettendo a disposizione delle aziende le opportunità offerte da Welfare Hub, la piattaforma creata da Intesa Sanpaolo per sostenere le imprese nelle loro iniziative di welfare.Confagricoltura e Intesa Sanpaolo hanno inoltreper pianificare incontri, attività, iniziative, coinvolgendo nei rispettivi piani operativi, le rispettive articolazioni territoriali e agenzie locali.per il tessuto produttivo agricolo italiano – ha evidenziato il presidente di Confagricoltura-. In questa ottica il nuovo accordo intende non solo sviluppare nuovi business per le nostre imprese agricole, ma anche migliorare la gestione aziendale e rafforzare la loro capacità di difendere la posizione acquisita sul mercato"."Il nostro gruppo intendeconsapevole che rappresenti una delle principali potenzialità del Paese – ha sottolineatoresponsabile della Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo -. Con questo accordo intendiamo mettere a disposizione una struttura specialistica appositamente dedicata e supportare, anche attraverso la formazione, il capitale umano e il ricambio generazionale".