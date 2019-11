Opening Bell stonata a Wall Street

GM

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street mentre si scontano le incertezze per le trattative fra USA e Cina sul commercio . Sul fronte societario, restano le tensioni fraedper le accuse di corruzione lanciate dalla big di Detroit In chiaroscuro i dati macro della giornata: le richieste di sussidio sono apparse peggiori delle previsioni e l' indice Philly FED è aumentato più delle attese. Intanto la Federal Reserve ha messo in stand-by il taglio dei tassi di interesse Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 27.787,66 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per lo, che rimane a 3.104,57 punti. In lieve ribasso il(-0,21%); sulla parità lo(-0,14%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,62%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,84%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,60%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,51%.Al top tra i, si posizionano(+1,45%),(+1,32%),(+1,31%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,93%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,48%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,94%.scende dell'1,65%.