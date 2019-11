Nuovo spunto rialzista per Milano e gli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. A fare da assist ai listini azionari sono le dichiarazioni distensive sul negoziato USA-Cina sul commercio del consigliere americano per la sicurezza nazionale,, che ha ipotizzato un iniziale accordo entro fine anno.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,101. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%.(Light Sweet Crude Oil) che sale a 57,89 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,27% a quota +152 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,17%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%. Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%. Tonica anche, che registra una plusvalenza dello 0,47%. Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dello 0,73% sulBuona la performance a Milano dei comparti(+1,16%),(+1,16%) e(+1,08%).Il settore, con il suo -0,41%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su+4,11% sulla notizia della presa in consegna del collegamento Western Link da parte del cliente.Denaro sulle banche, in particolare, che avanza di un discreto +1,88%. L'istituto di Piazza Gae Aulenti ha confermato contatti con il suo partner Koç Group in merito a una potenziale evoluzione dell'attuale joint venture in Turchia.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,37%.avanza dell'1,14%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,06%.Tra i(+3,48%),(+3,25%),(+2,85%) e(+2,14%).Giù, invece,-4,50%: la società SATAP, parte del Gruppo SIAS/ASTM ha fatto sapere che è stata ripristinata la normale operatività dell'Autostrada A21-Torino Piacenza , colpita ieri da un crollo a causa del maltempo . Tonfo anche di-3,61%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,08%.