(Teleborsa) -, un brevetto approvato dal Ministero della Salute, che oltre all'illuminazionee la diffusione di infezioni. La società che gestisce l'ha installate nel proprioe sta valutando di impiegarle anche nei Terminal e presso le sale imbarco/sbarco.In occasione dell'evento per la presentazione di questa importante iniziativa, Teleborsa ha intervistatoAmministratore Delegato AdR."Oggi annunciamo, perché sono quelle innovazioni che non hanno un impatto diretto sulla qualità o sul glamour che si può vedere in aeroporto, con tutte queste luci, ma sono delle lampadine speciali che aiutano a uccidere i batteri"."Abbiamo scoperto che ci sono colonie di batteri che si trovano ovunque, difficilissimi da uccidere. Con queste lampadine, per le quali abbiamo fatto una, i batteri hanno vita breve; quindi questa è un innovazione importante che va nella direzione di, una delle migliori che abbiamo mai fatto".