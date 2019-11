Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -in attesa di novità sul fronte commerciale USA-Cina., in particolare sulla fiducia dei consumatori a stelle e strisce. Intanto le statistiche sul mercato immobiliare hanno evidenziato un' accelerazione dei prezzi delle case americane nel mese di settembre Wall Street apre la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01% sul; resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.133,44 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,03%), come l'S&P 100 (0,0%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,12%),(+0,59%),(+0,53%) e(+0,53%).I più forti ribassi, invece, si verificano su-0,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,83%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.(+2,43%),(+1,53%),(+1,45%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -15,75%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,74%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,28%.scende dell'1,10%.