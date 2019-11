Gruppo FS Italiane, Trenitalia si aggiudica gara per Alta Velocità in Spagna

(Teleborsa) - Il, composto da, è stato, il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria spagnola, comenel mercato iberico.Lo annuncia una nota del, spiegando checommerciale è previsto pere avrà una"Questo progetto segna l'ingresso del Gruppo FS nel mercato ferroviario alta velocità iberico", ha sottolineato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Italiane. "Siamo orgogliosi di mettere a disposizione anche in Spagna ilcon 350 milioni di passeggeri trasportati in Italia,", ha continuato Battisti. "Il Gruppo FS Italiane è un player internazionale primario, pronto ad affrontare le sfide per le gare nel mercato americano dopo l’aggiudicazione sia dei, operativi dal 9 dicembre in Gran Bretagna, sia del progetto per l’alta velocità in Thailandia”.Il consorzio ILSA(16 in ciascuna direzione). La rottaavràal giorno,saranno quelli siasia. Da, invece, ci sarannocollegamenti giornalieri, incrementabili durante le settimane estive di punta.Il treno scelto da ILSA è ilfabbricato con tecnologie ecosostenibili e dotato di design aerodinamico. Le cinque rotte aggiudicate saranno servite grazie a una flotta di 23 treni., ilFrecciarossa 1000 è stato progettato e costruito secondo le Specifiche Tecniche di Interoperabilità (STI) internazionali che consentono al treno di poter circolare su più reti europee. E' il primo treno alta velocità ad aver ottenuto laed è costruito con, oltre ad avereTrenitalia è presente con società controllate in Gran Bretagna con(trasporto pendolare) eche dal 9 dicembre 2019 gestirà i servizida Londra a Glasgow/Edimburgo (West Coast Partnership); in Germania con(passeggeri); in Francia con(collegamenti internazionali Italia – Francia) e in Grecia con(servizi passeggeri).