Poco mossa Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

McDonald's

Visa

Home Depot

Apple

DOW

IBM

Intel

Caterpillar

Autodesk

Western Digital

Micron Technology

Liberty Global

Analog Devices

Tripadvisor

Dollar Tree

Intuit

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

informatica

McDonald's

Visa

Home Depot

Apple

DOW

IBM

Intel

Caterpillar

Autodesk

Western Digital

Micron Technology

Liberty Global

Tripadvisor

Analog Devices

Intuit

Dollar Tree

(Teleborsa) - Nessuna variazione significativa per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.143,45 punti, mentre, al contrario, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,32%, portandosi a 3.150,44 punti. Guadagni frazionali per il(+0,59%), come l'S&P 100 (0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,77%),(+0,73%) e(+0,42%).Al top tra i(+1,09%),(+1,03%),(+0,90%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.Al top tra i, si posizionano(+3,88%),(+2,89%),(+2,56%) e(+2,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,41%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,21%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,15%.Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino USA, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 28.121,68 punti, mentre, al contrario, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 3.150,55 punti. Guadagni frazionali per il(+0,59%), come l'S&P 100 (0,4%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,77%),(+0,74%) e(+0,42%).Al top tra i(+1,08%),(+1,04%),(+0,92%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,01%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,81%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,76%.Tentenna, che cede lo 0,73%.Tra i(+3,94%),(+2,90%),(+2,55%) e(+2,50%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,48%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,46%.scende dell'1,17%.Calo deciso per, che segna un -1,15%.