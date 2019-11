Scuola, Anief: Pacifico incontra il ministro Dadone

(Teleborsa) - Presentare il nuovo sindacato rappresentativo e apportare un contributo al tavolo aperto con le altre organizzazioni sindacali su come migliorare e cosa cambiare nella pubblica amministrazione per garantire un migliore servizio per i cittadini. Questo l'obiettivo delli temi affrontati nell'incontro. Al centro del colloquio, ilche – come sottolinea Anief in una nota – presenta "uIl presidente Anief ha ribadito lanel rispetto dalla giurisprudenza euro-unitaria e nazionale, operazione di per sé che – secondo il sindacato – "porrebbe fine alla necessità per ragione di finanza pubblica di camuffare l'organico di diritto in organico di fatto, specialmente su posti di sostegno".La delegazione Anief – continua la nota – ha manifestato la volontà di partecipare a tutti i tavoli a partire da quello del rinnovo del contratto fino alle contrattazioni integrative e ha ribadito la necessità di emendare sia l'attualesia ilper sconfiggere la supplentite e investire nella scuola e nell'università.Al termine dell'incontro – sottolinea il sindacato – "si è registrata la comune volontà di approfondire i temi in maniera specifica e di trovare soluzioni il più possibile condivise".