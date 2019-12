Aeroporto di Bergamo, statua Madonna di Loreto dal 2 al 23 giugno 2020

(Teleborsa) - In occasione dei cento anni dalla proclamazione dellacome, il Santo Padre, Papa Francesco, ha concesso il Giubileo Lauretano rivolto a tutti i viaggiatori in aereo e che avrà inizio l’8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa del Santuario della Santa Casa a Loreto presieduta dal Segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, per concludersi il 10 dicembre 2020., il cui programma è stato illustrato oggi nel corso di una conferenza stampa in Vaticano,, ma potrà essere estesa, secondo le modalità che saranno espresse dalla Santa sede e dalle rispettive diocesi,dove una statua raffigurante la Madonna di Loreto seguirà "un viaggio itinerante".La Delegazione Pontificia ha individuato l’Aeroporto di Bergamo tra gli scali destinati a ospitare la Madonna di Loreto, dal 2 al 23 giugno 2020.e coinvolti nell'apprendere che la cappella dell’Aeroporto di Bergamo accoglierà la Statua pellegrina - dichiara-. E’ un. Ancora una volta l’aeroporto, nello svolgimento della sua funzione di infrastruttura per la mobilità delle persone, diventa momento di condivisione di essenziali valori rappresentativi della comunità e del territorio".