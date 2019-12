Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in rosso per la borsa di Wall Street con il sentiment degli investitori condizionato dall'inasprimento delle tensioni commerciali. Ilnon solosui Paesi che introdurranno la digital tax, ma ha anchefino alle elezioni presidenziali di novembre 2020.Una evoluzione inattesa dal mercato, che sperava in una più veloce chiusura dei negoziati e che, quindi, penalizza i settori più coinvolti, come quello tecnologico.Nessun particolare dato macroeconomico in agenda per oggi.Sulle prime rilevazioni, ilaccusa una flessione dell'1,18%; sulla stessa linea, vendite diffuse sullo, che continua la giornata a 3.083,25 punti. In ribasso il(-1,23%), come l'S&P 100 (-1,0%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,51%),(-1,29%) e(-1,26%).In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -2,54%.Affonda, con un ribasso del 2,47%.Crolla, con una flessione del 2,40%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.mette a segno un +1,45%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,79%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,19%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,92%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,88%.