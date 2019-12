Mercato americano positivo

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,69%, spezzando la serie negativa iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,69%, portandosi a 3.114,48 punti. In frazionale progresso il(+0,57%), come l'S&P 100 (0,7%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,66%),(+1,05%) e(+0,93%).del Dow Jones,(+2,07%),(+1,91%),(+1,65%) e(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,58%.Tra i(+6,18%),(+4,39%),(+4,08%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,73%.scende dell'1,39%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,92%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,90%.