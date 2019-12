Enel X lancia Homix, termostato intelligente integrato con Alexa

(Teleborsa) -, dal controllo di temperatura e luce, passando per la sicurezza, il tutto con un unico device che si attiva tramite voce o un'app sul cellulare. È l'obiettivo di, il nuovo termostato intelligente cheha realizzato in collaborazione conPresentato a Milano presso l'IBM Center a una settimana dal suo arrivo sul mercato,ed è in grado di- energetiche e non - in wirelles, bluetooh e zigbee - tramite il touch screen, la voce o l'app Homix.Oltre a essereo, in caso di riscaldamento centralizzato, ai caloriferi, può infatti, che monitorano ciò che avviene in casa, ed è anche un. Inoltre è uncon cui gestire i dispositivi marcati Enel Homix, è unoa cui connettere device diversi ed è, grazie ad Alexa, un"Homix è sì un termostato intelligente ma è soprattutto la centrale della nostra casa che ci permette di collegare non solo la caldaia ma tutti gli elettrodomestici smart", ha spiegato il CEO di Enel X,. "L'obiettivo è disui consumi energetici,", ha aggiunto Venturini che ha definito la"Homix è il primo device Alexa built-in in Europa ed. Inoltre è", ha infatti sottolineato, General Manager Alexa Voice Service in occasione della presentazione.La collaborazione tra le due realtà ha dato vita a un prodotto che vuole, tramite tecnologie di ultima generazione ma digrazie allo schermo touch che diventa una sorta di. Per questo è prima di tutto un termostato smart che impara le abitudini delle persone e riesce così a portare a un risparmio energetico reale", conferma, Head of Global e-Home Enel X.. Se è solo per pochi, l'impatto è minimo; se lo diamo a tutti allora l'impatto è notevole", ha aggiunto Scognamiglio.