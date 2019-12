Freight Leaders Council e Federmetano insieme per una logistica più green

(Teleborsa) - Promuovere l'uso del gas naturale come alternativa al gasolio sostenendo un minore impatto ambientale delle attività logistiche. Questo l'obiettivo delcon il quale le due associazioni hanno avviato unaNegli ultimi annisi sono affermati come valide alimentazioni nel trasporto delle merci. Un processo che è stato possibile grazie ai vantaggi economici per gli operatori, all'offerta di veicoli adatti a questi carburanti e al dinamismo degli investimenti privati. Attualmente,Inoltre, icertificano che dall'inizio dell'anno sono statiTuttavia – sottolineano le due associazioni in una nota, all'interno del quale ricoprono ancora una quota marginale".Nell'ambito del protocollo d'intesa, che si pone in continuità con il lavoro sullo scorso maggio – si legge nella nota – verràaccumulare conoscenze sulle modalità in cui oggi viene effettuata la logistica e i trasporti con questa tecnologia; individuare parametri ottimali per la promozione di carburanti alternativi per il trasporto delle merci, per la pianificazione dei punti di rifornimento, dei percorsi, e per la scelta del modello operativo più adatto a garantire l'efficienza della logistica dal punto di vista economico ed ambientale; esplorare gli strumenti tecnici, esistenti o di possibile sviluppo, per ottenere e mantenere parametri ottimali; acquisire le buone pratiche già adottate e promuoverne la divulgazione."Il protocollo nasce con lo scopo di monitorare e sostenere l'utilizzo del metano e soprattutto del biometano quale transizione verso la neutralità energetica – ha affermato– cogliamo l'opportunità data da questa tecnologia, non solo per svecchiare il parco circolante, ma anche per orientare gli operatori verso carburanti alternativi"."Diffondere la cultura del gas naturale per autotrazione in tutte le sue declinazioni (CNG, LNG e biometano), tutelando e valorizzando al contempo un’eccellenza italiana, è l'obiettivo primario di Federmetano – sottolinea–obiettivo che l'Associazione persegue per realizzare quel mondo migliore a cui tutti aspiriamo. La mobilità sostenibile per essere tale deve traguardare criteri di efficienza ecologica e socio-economica, affinché l'intera comunità possa goderne i benefici. Una visione condivisa da Federmetano e Freight Leaders Council, che ha portato alla nascita del protocollo d'intesa tra le due associazioni".