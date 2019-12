Impeachment, formalizzate le accuse contro Trump

(Teleborsa) - I democratici hanno, per la procedura dicontro il presidenteA darne l'annuncio è stato il, sostenendo che il presidente haDalle indagini alla Camera su Trump e la vicenda dell'Ucrainagate, sarebbero emerse "" che "non ci ha lasciato altra scelta", ha detto il presidente della commissione intelligenceche ha coordinato le indagini dei dem., essere rieletto, e non per il bene del Paese. E la sua cattiva condotta continua ancora in questi giorni", ha aggiunto Schiff.Dalla Casa Bianca è arrivata la replica immediata. "e si aspetta di essere pienamente", ha detto la portavoce Stephanie Grisham.Netta la risposta dello stesso Trump che da Twitter definisce la messa in stato di accusa una "". "Nadler ha appena detto che 'ho fatto pressioni sull'Ucraina affinché interferisse nelle nostre elezioni del 2020'. Ridicolo, sa che non è vero. Sia il Presidente che il Ministro degli Esteri ucraino hanno ripetutamente affermato che "non c'era pressione".", si legge sul suo profilo Twitter.Il tycoon ha poi. Difficile comunque che Trump venga destituito visto che il Senato, che dovrà giudicarlo, è a maggioranza repubblicana.È la: prima di lui furono i presidente democratici(1868) e(1999) a essere chiamati a processo, quest'ultimo per il, venendo poi assolto.