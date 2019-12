Matica Fintec, esercitata integralmente opzione greenshoe

Matica Fintec

(Teleborsa) -di proprietà di Matica Technologies AG. L’Opzione Greenshoe rientra tra gli accordi sottoscritti tra l’Azionista e Integrae SIM S.p.A. nell'ambito dell' Operazione di IPO della PMI Innovativa attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di sistemi altamente tecnologici per l’emissione di card digitali destinate a Istituzioni Finanziarie e Governative., corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito del collocamento delle azioni della società, per un controvalore complessivo pari ad Euro 898.776.Il regolamento delle azioni relative all’Opzione Greenshoe avverrà in data odierna e per valuta sempre in data odierna (10 dicembre 2019).A seguito dell’esercizio integrale dell’Opzione Greenshoe, il flottante è pari al 38,39% e il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 10.508.200 azioni prive del valore nominale, detenuto come segue:- Matica Technologies AG, 6.474.400 azioni pari al 61,61%;- Mercato, 4.033.800 azioni pari al 38,39%.