Borse europee caute. Riflettori sulla Fed

(Teleborsa) -, in attesa dellae della conferenza stampa del governatore, l'ultima del 2019. Gli esperti prevedono che non ci saranno variazioni sui tassi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.466,3 dollari l'oncia. Lieve calo del petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scende a 58,94 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +155 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all'1,24%.è stabile, riportando un moderato -0,05%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,06%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,22%.; sulla stessa linea il, che rimane a 25.256 punti. Sulla parità il(-0,03%); in frazionale calo il(-0,37%).Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +0,42% sul precedente.Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-0,95%),(-0,69%) e(-0,63%)., che mette a segno un +0,85%, è l'di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,72%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,24%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Tra i(+2,14%),(+1,64%),(+1,36%) e(+1,31%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,68%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,30%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,19%.